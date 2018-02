WNF: forse reductie veestapel nodig voor klimaatdoelen

De melkveestapel moet met 40% worden teruggebracht om aan de klimaatdoelstelling van Parijs te kunnen voldoen.

Dat stelt Natasja Oerlemans, landbouwdeskundige van het Wereld Natuur Fonds (WNF) in de Engelse krant The Guardian. De uitbreiding en intensivering van de melkveesector in de afgelopen decennia is volgens haar te veel ten koste gegaan van natuur en milieu. “Alleen Malta doet het binnen Europa wat betreft biodiversiteit nog slechter dan Nederland.”

WNF: op korte termijn krimp van 25% nodig

WNF-collega Jacomijn Pluimers laat weten dat de omvang van de melkveestapel op de korte termijn met een kwart moet worden teruggebracht, zodat het mestoverschot wordt aangepakt om de in Parijs overeengekomen klimaatdoelstelling te kunnen realiseren. Bij een korte termijn moet volgens haar gedacht worden aan 2 tot 3 jaar. Voor de reductie van 40% noemt het WNF een periode van ruim 10 jaar.

De natuurorganisatie wijst erop dat het standpunt met onderbouwing eerder ook door Natuur & Milieu werd gepubliceerd in zijn Voedselvisie. In dat rapport is doorgerekend hoe de klimaatdoelstelling van Parijs te behalen in 2030. Wat de nieuwe doelstelling wordt binnen de Duurzame Zuivelketen is echter nog niet bekend.

WNF ontwikkelde met RFC en Rabo biodiversiteitsmonitor

Het is opvallend dat WNF in The Guardian dusdanig scherp richting de Nederlandse melkveesector opereert. Samen met FrieslandCampina en Rabobank ontwikkelde de organisatie recent nog de biodiversiteitsmonitor voor melkveehouders. Pluimers geeft aan dat WNF benoemt wat nodig is voor natuur en milieu en graag de dialoog aangaat, maar dat er een einde moet komen aan ‘het mestoverschot’. Het Wereld Natuur Fonds telt in Nederland 760.000 leden.