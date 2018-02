VS vreest Europese kaasgolf op wereldmarkt

Europa gaat dit jaar de mondiale kaasmarkt bederven, zo vreest de Amerikaanse zuivelexportorganisatie USDEC.

Reden is dat de EU de melkproductie in de tweede helft van vorig jaar te ver heeft opgevoerd en er extra veel product de wereldmarkt op moet. De aanname is dat dit vooral gebeurt in de vorm van kaas. Dit was gemiddeld genomen het product met de beste marge; beter in ieder geval dan van melkpoeder.

Ook melkproductie VS neemt toe

De Amerikaanse exportorganisatie vreest de gevolgen van een Europees kaasoffensief, want ook de eigen melkproductie stijgt nog steeds en ook de Amerikaanse zuivelindustrie moet de wereldmarkt op. Onder meer Australië ondervindt daarvan al de gevolgen. Uit gegevens van Dairy Australia blijkt dat vooral de Amerikanen hun export naar dit land in de laatste jaren enorm hebben opgevoerd, al blijft de EU exporteur nummer 1.

Voorraden melkpoeder EU en VS lopen op

Ook voor de VS is de productie van kaas aantrekkelijker dan die van (magere)melkpoeder. Melkpoeder is goedkoop en moeilijk verkoopbaar. De EU zit met ruim 380.000 ton melkpoeder in interventie, de Amerikaanse voorraden lopen ondertussen ook al op tot ruim 150.000 ton.

Op de botermarkt ziet USDEC niet direct problemen. Van boter is geen overschot, terwijl de prijzen redelijk blijven.

Overigens hoeft de exportmarkt niet heel 2018 lastig te blijven voor Amerikaanse zuivelproducenten. In de tweede helft van 2018 is Europa over de piek in de melkproductie heen, terwijl de melkproductie in Nieuw-Zeeland wellicht iets later op gang komt, is de hoop en verwachting.