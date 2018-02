Niet-groeier staat er niet zo slecht voor

Melkveebedrijven die sinds 2008 niet of nauwelijks zijn gegroeid, presteren technisch en economisch een beetje minder dan hun collega’s die flink gas hebben gegeven. De verschillen zijn echter groot en gemiddeld staan niet-groeiers er best goed voor.

Groeiers hebben ook hogere schuld

De jaarwinst ligt bij de langzame groeiers op € 34.300 tegen € 49.000 bij de gasgevers, maar het verschil is kleiner dan wellicht verwacht. Degenen die hard ontwikkelden, zagen echter hun totale schuld oplopen naar ruim € 1,6 miljoen. De niet-groeiers hebben een schuld van € 833.700.

Gemiddeld presteren de niet-groeiers technisch wat minder dan de harde groeiers. Ook economisch is er een klein verschil; de kritieke melkprijs is bij de niet-groeiers € 1,40 per 100 kilo melk hoger, vooral door hogere privé-onttrekkingen. “Als ze daarop kunnen bezuinigen, is er op korte termijn echt geen probleem”, stelt bedrijfstakdeskundige Henk van Dijk. “Per hectare eigendom hebben ze ook veel minder financiering dus geen probleem qua onderpandwaarde.”

Lagere melkprijs voor niet-groeiers

In de analyse hebben de niet-groeiers een iets lagere melkprijs. Bedrijfstakdeskundige Henk van Dijk verwacht dat dat omslaat omdat de weidetoeslag toeneemt, gehalten harder doortikken en kwantumtoeslagen verdwenen zijn. “De niet-groeiers, de kleinere bedrijven, krijgen dan een 10 tot 15 cent per 100 kilo hogere melkprijs dan de grotere bedrijven.”

Ondanks de iets achterblijvende cijfers geeft Van Dijk een positief eindoordeel. “In mijn optiek kunnen ze nog gemakkelijk 10 tot 15 jaar vooruit. Door de puntjes op de i te zetten en privéuitgaven in de hand te houden.” Ook kunnen ze nog veel besparen op de mestafzet via de BEX-resultaten en rantsoenaanpassingen. “Gemiddeld zijn ze minder afhankelijk dan de grotere bedrijven of dan de snellere groeiers van de mestafzet prijs per ton en minder afhankelijk van de ruwvoer-aankoopprijs omdat ze extensiever zijn.”