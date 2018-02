Grashoff: ‘Onderuithalen derogatie is echt niet mijn doel’

Er zijn best argumenten voor derogatie van de nitraatrichtlijn in Nederland, zegt GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff.

Maar zorg er dan wel voor dat de Europese regels worden nageleefd voor wat er terechtkomt in grondwater, oppervlaktewater en in de lucht, zo vindt Grashoff.

Afgelopen vrijdag 2 februari toog Grashoff met een 5 centimeter dikke stapel aan rapporten naar de hoogste milieuambtenaar van de Europese Commissie. In de stapel onder andere stukken van het Planbureau voor de Leefomgeving, van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. En een advies van de MER-commissie. De ambtenaren namen er gretig kennis van.

‘Nederland is het meest veedichte land ter wereld. En de overheid doet alles om dat in stand te houden’

In de presentatie die Grashoff hield voor de Europese milieuambtenaren, geeft hij de cijfers over de veedichtheid in Nederland, over de omvang van de mestproductie, over nitraat in grond- en oppervlaktewater, over ammoniak in de lucht, over biodiversiteit en over de veedichtheid. Nederland is, concludeert hij, het meest veedichte land ter wereld, en de overheid doet alles om dat in stand te houden. Hij somt op: Het Nederlandse beleid is er op gericht de veehouderij zo groot mogelijk te houden, en zo mogelijk te vergroten; de regering wil derogaties waar maar mogelijk om de veehouderij zo groot te houden als ze is; tegelijkertijd redeneert de overheid dat we ‘op weg zijn’ om de milieudoelen van de nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habiatrichtlijn te halen (natuurlijk met derogaties); en de overheid doet aan minimale transparantie als het gaat om feiten en cijfers.

Naar Brussel met advies MER-commissie

Opvallend was, zegt Grashoff, dat in Brussel niemand het advies van de MER-commissie kende over de milieueffectrapportage bij het derogatieverzoek (6e actieprogramma nitraatrichtlijn), terwijl die MER-commissie heel kritisch is, vindt Grashoff. Het had de Nederlandse overheid gesierd, als die kritische advisering tegelijk met het actieprogramma naar Brussel was gezonden, vindt hij.

De MER-commissie concludeerde dat het actieprogramma niet in alle gebieden leidt tot het op tijd halen van de milieudoelen. “Het kan jaren duren voordat maatregelen effect hebben”, aldus de commissie. De commissie adviseerde te onderzoeken of met meer ingrijpende maatregelen de doelen wél op tijd kunnen worden gehaald.

Hoge ammoniakdepositie, afname biodiversiteit

De MER-commissie legt in haar advies een verband tussen de hoge ammoniakdepositie en het verlies aan biodiversiteit – elementen die Grashoff in zijn presentatie ook benadrukte. De MER-commissie pleitte voor een langetermijnvisie op de landbouw.

Neem daarbij de recente berichten over fraude met mest, met kalverregistratie en met grondgebruik, en het beeld is weinig florissant, vindt Grashoff.

‘Derogatie in gevaar?’

Zou Grashoff met zijn actie in Brussel de derogatie niet in gevaar brengen? Grashoff: “Gekker moet het niet worden! Het zijn de fraudeurs die de derogatie in gevaar brengen. Ik heb aangegeven dat er best redenen zijn om Nederland derogatie te verlenen, gezien de bodemsituatie en de gewasopbrengsten. Het is echt niet mijn doel de derogatie onderuit te halen. Ik wil dat Nederland zijn milieudoelstellingen nakomt.”