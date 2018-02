Denkavit meldt 50% hogere winst bij stabiele omzet

Kalvermelkprducent en contractgever Denkavit heeft de jaarwinst over 2016 met krap 50% zien stijgen bij een nagenoeg stabiele omzet. Dit blijkt uit het gedeponeerde jaarverslag.

De omzet bleef hangen rond de € 528 miljoen, de winst steeg van € 14,8 naar € 21,8 miljoen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening had nog hoger kunnen zijn, ware het niet dat in 2016 bijna dubbel zoveel belasting moest worden betaald.

Met het gerapporteerde resultaat volgt Denkavit de ontwikkeling die ook te zien is bij VanDrie, al is de marge over de omzet bij Denkavit iets lager (4,13% versus 5,6%). Beide bedrijven houden een fors eigen vermogen aan van 38%.

Denkavit behaalde het overgrote (en stijgende) deel van de omzet binnen de EU. In 2016 was dat bijna € 570 miljoen. Buiten de EU werd voor ruim € 13 miljoen aan product verkocht.

Denkavit sterk vertegenwoordigd in Frankrijk en Italië

Behalve in Nederland is de onderneming met name sterk vertegenwoordigd in Frankrijk en Italië. In het laatste land werd eind 2016 een meerderheidsbelang verworven in veevoeder/zuivelbedrijf Frabes en twee dochterbedrijven ervan. In Frankrijk werden de belangen ondergebracht in dochter Denkavit France. In Nederland werd de volledige zeggenschap verworven in dochterbedrijf Confeedent.

Niet vermeld in het jaarverslag, maar wel opgemerkt in de markt is dat Denkavit de laatste jaren iets meer afstand neemt van concurrent VanDrie. Zo laat Denkavit de gecontracteerde kalveren niet meer allemaal slachten bij VanDrie, maar deels ook bij Vitelco. Het is iets wat enkele jaren daarvoor nog ondenkbaar leek.