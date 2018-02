280 melkveehouders Bel Leerdammer naar rechter

Een collectief van ruim 280 melkveehouders gaat € 15 miljoen vorderen van Bel Leerdammer.

Dat meldt advocatenkantoor Te Biesebeek in Zwolle.

De melkveehouders kunnen zich niet verenigen met de hoogte van de melkprijs die Bel Leerdammer aan hen betaalde in de periode van 2010 tot en met 2015. Volgens het collectief is een melkprijs afgesproken van het gewogen gemiddelde van de in Nederland uitbetaalde en gepubliceerde melkprijzen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de melkprijzen van FrieslandCampina, DOC Kaas, Cono Kaas en Nemelco.

Het verschil is volgens Te Biesebeek berekend op van € 0,25 per 100 kilo melk in 2010 tot € 2,80 per 100 kilo melk in 2015.

Sinds september 2017 is Bel Leerdammer door en namens het collectief aangesproken op betaling van een correcte melkprijs. Tot nu toe is Bel Leerdammer daar niet op ingegaan.

Bel Leerdammer wil mediator inschakelen

Bel Leerdammer geeft aan dat zij het betreurt dat het gesprek met een aantal melkveehouders over de uitbetaling van de melkprijzen in de periode 2010 tot en met 2015 nog altijd niet op gang is gekomen. De melkverwerker heeft daarom onlangs aan de advocaat van de melkveehouders voorgesteld om de dialoog te brengen onder begeleiding van een professionele mediator. “Dit voorstel is afgewezen, waardoor er nog altijd geen overleg plaats heeft. De advocaat van de melkveehouders geeft op zijn website aan open en transparant met ons te willen communiceren over de hoogte van de overeengekomen melkprijs. Ook wij staan die weg voor, maar zien na afwijzing van ons mediation voorstel nu geen andere opties. Uiteraard staan wij open voor alternatieve mogelijkheden van overleg.”

Naar de rechter

Omdat Te Biesebeek voorlopig geen oplossing ziet, stapt het collectief binnenkort naar de rechter.