Schouten trekt proeven KringloopWijzer in na fraude dierregistratie

De pilot met de KringloopWijzer voor de melkveehouderij gaat dit jaar niet door.

Minister Carola Schouten van landbouw trekt de proef voor het bedrijfsspecifiek ‘afrekenen’ van de fosfaatrechten in, omdat ze vindt dat de eigen verantwoordelijkheid van de sector ontbreekt die nodig is voor het verantwoord toepassen van een dergelijk systeem. Dat zegt ze tijdens een persconferentie, waarin Schouten uitleg geeft over de constateringen van de NVWA en RVO.nl dat er is gefraudeerd met de registratie van melkvee.

Mogelijk hebben 8.000 bedrijven (van de 32.500 totaal) ten onrechte meerlinggeboortes gemeld, om zo de fosfaatproductie op papier lager te houden. Een melkkoe telt als 1 GVE, terwijl een vaars als 0,5 GVE telt. Door meerdere geboren kalveren aan een bestaande koe toe te schrijven, blijft de afgekalfde vaars als vaars geregistreerd staan, terwijl ze eigenlijk als koe geregistreerd moest worden en dus van 0,5 naar 1 GVE zou gaan.

Aantoonbare fraude, bedrijf blokkeren

NVWA en RVO.nl werken nu om de fraude verder in beeld te krijgen. Bedrijven waar aantoonbaar fraude is gepleegd, worden geblokkeerd; er mogen geen dieren worden af- of aangevoerd. Het snel aanpassen van de gegevens heeft volgens het ministerie weinig zin. “Ook als er nu in het systeem dieren weer worden afgemeld, zien we dat natuurlijk”, zegt ze.

Bij het verder in kaart brengen van de fraude worden naast de I&R-registratie ook melklijsten gebruikt. Op de bedrijven wordt onderzocht welke kalveren van welke moeders zijn, daarvoor wordt ook DNA-onderzoek gebruikt.

Er zijn geen specifieke regio’s aanwijsbaar waar deze vorm van fraude meer- of minder voorkomt. Ook is er geen directe link met het type melkveebedrijven zichtbaar.

Schouten: fraude is onacceptabel

Schouten noemt de fraude onacceptabel. “Bij dit soort dingen zijn het altijd de goeden die lijden onder de kwaden. Er zijn melkveehouders die het op deze manier flink verpesten voor de andere broeders en zusters”, aldus de minister.

Derogatie in gevaar

De eerste signalen van de fraude met de registratie kwamen eind vorig jaar, terwijl maandag 22 januari de eerste 100 bedrijven zijn bezocht om te controleren of de gegevens in het I&R-systeem overeenkomen met de veestapel in de stal.

“Dit zal de derogatieonderhandelingen geen goed doen”, zegt Schouten. Op de vraag of de sector nog een derogatie verdient, zegt ze dat Nederland technisch voldoet aan de voorwaarden voor derogatie. “Ik hoop dat we dit snel kunnen oplossen, zodat we snel weer trots kunnen zijn op de sector. Er zijn dagen waarop ik trotser ben op de sector”, voegt ze er aan toe.