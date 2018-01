Kaspositie melkveebedrijven flink verbeterd

Per maand de liquiditeit in beeld De Liquiditeitsmonitor brengt per maand de ontwikkelingen van de rekening-courant in beeld. De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn verwerkt. In de referentiegroep, dik 200 bedrijven, is de gemiddelde bedrijfsomvang iets meer dan 110 melkkoeien.