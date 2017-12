Groep Friesland-boeren ‘mag’ eerder overstappen

Een groep leden van FrieslandCampina mag vervroegd overstappen naar particuliere verwerker Royal A-ware.

Dat wordt duidelijke uit mededelingen van de betrokken bedrijven. FrieslandCampina wil niet zeggen waar de boeren naartoe gaan, maar een woordvoerder van A-ware bevestigt dat het zuivelbedrijf de boeren aanneemt.

Volgens FrieslandCampina mogen de leden al per 1 januari weg, hoewel ze normaliter pas per 1 maart zouden mogen overstappen. Ze hadden vóór 1 oktober opgezegd. A-ware zal de boeren echter niet eerder aannemen dan 1 maart, omdat anders het risico bestaat dat de vertrekkende FrieslandCampina-leden hun vertrekpremie van € 5,00 per 100 kilo melk mislopen. Het is namelijk niet FrieslandCampina die beslist of de boeren recht hebben op deze premie, maar de stichting Dutch Milk Foundation, die zich hiervoor aan Europese regels moet houden. De vrijgave van het ledengeld is wel een zaak van FrieslandCampina zelf.

Meer dan vijf leden stappen over

FrieslandCampina wil niet zeggen om hoeveel boeren het gaat, maar de suggestie is dat het er meer zijn dan vijf. Volgens de coöperatie gaat om een ‘gering’ aantal melkveehouders en een ‘gering’ volume ledenmelk. Ook zou het een eenmalige gebeurtenis betreffen. Op het verzoek van de boeren is ingegaan “omdat het een zeer uitzonderlijke situatie betreft.”

Ook FrieslandCampina tekent nog aan dat de details van de overstap uiteindelijk een zaak is ‘tussen de leden, hun nieuwe afnemer(s) en DMF’.