DMK verliest komend jaar 450 miljoen kilo melk

Duitslands grootste melkverwerker DMK raakt in 2018 zo’n 450 miljoen kilo melk kwijt.

Dit vertelt topman Ingo Müller in ledenblad Milchwelt. Voor 2019 wordt een verder verlies van melk voorzien. Eerder schatte DMK in dat het in 2017 en 2018 wel 1,7 miljard kilo melk kon verliezen.

Veel leden hadden in 2016 voorlopig opgezegd, vooral ook omdat er een opzegtermijn is van 2 jaar. Intrekken van de opzegging kan altijd nog.

Weinig alternatieven

Het is echter ook niet zo gemakkelijk voor melkveehouders in Noord-Duitsland om elders een goede melkafnemer te vinden. Veel bedrijven kampen met vergelijkbare problemen als DMK. Ammerland, voor veel Noord-Duitse boeren het beste alternatief, neemt maar mondjesmaat nieuwe leden aan.

Melkhandelaar en verwerker Fude & Serrahn (waar DMK een 50% aandeel in heeft, maar geen zeggenschap over) doet hetzelfde. Deze onderneming groeit gestaag in Duitsland. Nadat het eerder de DMK-fabriek in Coesfeld overnam, laat het nu ook kaas produceren in de DMK-(kaas)fabriek in Hohenwestedt, zo wordt gemeld. Ook daarvoor is melk nodig.

Berg mageremelkpoeder zal markt dwarszitten

Voor 2018 voorziet DMK een lastig jaar. Heinz Korte, voorzitter van de raad van Toezicht, stelt in Milchwelt dat 2018 ‘een harde sport’ valt te verwachten. “Boven de markt pakken zich donkere wolken samen.” Marktkenner Monika Wohlfahrt spreekt in hetzelfde blad de verwachting uit dat de grote berg mageremelkpoeder die de EU in bezit heeft, niet snel zal verdwijnen, maar de markt nog langere tijd zal dwarszitten.

CEO Müller toont zich ondanks alles strijdlustig. DMK heeft niet meer de ambitie om ‘global player’ te worden, zegt hij. Het bedrijf zal zich concentreren op regionale markten en sterke(re) merken en daar hard voor vechten. De Nederlandse fabrieken (in Hoogeveen) ziet hij als kernonderdelen van DMK.