Pluimned: NVWA-rapport doet geen recht aan sector

De pluimveeorganisaties verenigd in Pluimned vinden dat de risicoanalyse van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over hun keten geen recht doet aan het hoge niveau van de sector en de gepleegde inspanningen om steeds te verbeteren.

De NVWA publiceerde woensdagavond zijn risicoanalyse van de keten, waarin de toezichthouder concludeert dat regels op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid onvoldoende worden nageleefd. De pluimveeorganisaties gaan met de NVWA in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde risico‘s, maar vallen met name over het beeld dat de rapportage schetst van de Nederlandse sector.

‘Nederlandse vleeskuikensector heeft internationaal een voortrekkersrol’

“Het hoge kwaliteitsniveau dat Nederlandse producenten behalen blijft onderbelicht,” reageren zij in een persbericht. “In het rapport komt niet duidelijk naar voren dat de Nederlandse vleeskuikensector internationaal een voortrekkersrol heeft.” De brancheorganisatie wijst op de gerealiseerde 72% antibioticareductie, daling van resistentie en aanpak op het gebied van salmonella en campylobacter.

Regels goed nageleefd

De organisaties benoemen dat het niveau van naleving van regels op de meeste bedrijven in de pluimveevleessector goed is. “En de initiatieven die die sector neemt om toonaangevend te zijn en te blijven, vinden internationale navolging.” Voor de Pluimned-organisaties biedt het rapport wel aanknopingspunten voor verdere verbetering. Fraude is uiteraard onacceptabel, zeggen ze.

In Pluimned is de hele pluimveevleesketen vertegenwoordigd: LTO/NOP en NVP namens de primaire sector, Nepluvi namens de slachterijen en COBK namens fokkerijorganisaties, broederijen en exporteurs.

Bijval minister

De brancheorganisatie krijgt bijval van minister Carola Schouten (LNV), die in de brief waarmee ze de Tweede Kamer informeert over de rapportage wijst op de positie van de Nederlandse pluimveevleesketen in internationaal perspectief. “De Nederlandse pluimveevleesindustrie heeft wereldwijd een goede naam en is een grote exporteur,” vermeldt Schouten onder andere. “Om deze goede naam te behouden is het belangrijk dat bestaande risico’s adequaat worden aangepakt.”

De minister, sectorpartijen en de NVWA gaan op korte termijn afspraken maken over hoe de zaken op te pakken die niet goed gaan.