Rusland heft invoerbeperking kip VS op, embargo blijft

Rusland heeft het verbod om veterinaire redenen van de invoer van kip, kipproducten, broedereien, voer en staluitrusting voor pluimvee vanuit de VS en Canada opgeheven.

Feitelijke invoer blijft verboden vanwege het sinds 2014 bestaande invoerverbod dat werd ingesteld na de westerse reactie op de annexatie van de Krim.

Dit blijkt uit een besluit van dinsdag 20 februari. De reden om het invoerverbod op te heffen, is volgens de toezichthouder dat in 2014 sprake was van hoogpathogene volgelgriep in Canda en delen van de VS. Daar is nu geen sprake meer van, zo wordt uitgelegd aan persbureau Tass.

Franse departementen op slot vanwege vogelgriep

Ook het verbod op de invoer van kipproducten uit twee Zweedse regio’s in verband met Newcastle’s disease is opgeheven. Tegelijkertijd zijn twee Franse departementen op slot gegaan voor export van levende kippen en broedeieren: die van Morbihan en Loire Atlantique. Dit in verband met laagpathogene vogelgriep.

De export van kip en kipproducten vanuit zowel de VS, Canada als (Zuidwest-)Frankrijk blijft ondertussen op slot vanwege het sinds 2014 gelden importverbod.