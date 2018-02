Pleidooi voor centraal mengen fipronil-mest

LTO/NOP-bestuurder Hugo Bens pleit ervoor met fipronil verontreinigde kippenmest centraal te mengen met ‘schone’ pluimveemest.

Dat zou volgens Bens voor enkele tientallen pluimveebedrijven een optie zijn om van met fipronil vervuilde mest af te komen. Op dit moment ligt er zo’n 11.000 ton met fipronil vervuilde mest. Die mag worden afgevoerd naar de pluimveemestverbrandingscentrale BMC in Moerdijk of – sinds deze maand – op bedrijfsniveau worden gemengd met schone pluimveemest van het eigen bedrijf. Die laatste optie – homogeniseren op bedrijfsniveau – is volgens Bens voor enkele tientallen pluimveebedrijven geen optie, omdat óf het fipronil-gehalte in de vervuilde mest óf de hoeveelheid vervuilde mest te hoog is. “Die pluimveehouders moeten maanden mest opsparen om na mengen onder de toegelaten norm te komen.”

Centraal mengen fipronil-mest

Bens wil de fipronil-mest centraal laten homogeniseren door een intermediair of mestverwerker. Hij weet een grote verwerker die hierin is geïnteresseerd. “Het transport en het centraal mengen van de mest is heel goed te controleren en te handhaven en beter te borgen dan mengen op bedrijfsniveau.”

Foto: Peter Roek

Bens opperde zijn plan voor centraal mengen van met fipronil vervuilde pluimveemest al in augustus. Lange tijd was mengen van vervuilde en schone mest expliciet verboden. Dat het nu wel mag op bedrijfsniveau is een eerste stap. Bens: “Ik zet nu een volgende stap, maar er moet nog wel een stoplicht bij het ministerie en de NVWA op groen.”

Volgens Bens ‘schreeuwt de markt om mest’, want de fipronil-mest die in Moerdijk is verbrand komt niet op de markt. Er is ook minder mest doordat er door de ruimingen minder kippen waren.