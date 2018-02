NWVA zoekt klimaatindicatoren voor pluimveestallen

De NVWA doet onderzoek naar indicatoren waarmee is te beoordelen of het klimaat in pluimveestallen in orde is en niet schadelijk voor de dieren.

Een stagiaire van HAS Den Bosch heeft literatuuronderzoek gedaan naar klimaat in pluimveestallen, wat een eerste verkennend onderzoek is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekijkt nu hoe hieraan een vervolg kan worden gegeven. Varkensstallen Voor varkensstallen zijn er al wel indicatoren die de NVWA-inspecteurs sinds januari hanteren om te beoordelen of het stalklimaat voldoet aan open normen, zoals voldoende verse lucht of zuurstof, en een schone en comfortabele ruimte met een adequate waterafvoer. Die indicatoren konden worden opgesteld na onderzoek van ruim 2 jaar door Wageningen UR.