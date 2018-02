Minister dreigt met regelgeving hitteprotocol pluimvee

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dreigt een hitteprotocol voor pluimveevervoer wettelijk te verankeren als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de pluimveesector er samen niet uitkomen.

Nepluvi, de organisatie van pluimveeslachterijen, en de NVWA zijn al langere tijd in overleg over dit protocol. De schoen wringt bij één voorwaarde: de overheid wil dat er boven de 35 graden geen veetransport meer plaatsvindt. De slachterijen willen dat wel vastleggen, mits dan tegelijkertijd wordt vastgelegd dat de NVWA in die omstandigheden meewerkt aan ruimere slachttijden, zodat op koelere momenten die dagen (waaronder ’s nachts) wel geslacht kan worden. “Als dat wordt vastgelegd, dan is er voor ons geen discussie meer”, zegt Nepluvi-voorzitter Gert-Jan Oplaat. Die toezegging heeft hij tot zover echter niet gekregen van de NVWA.

Slachterijen: dierenwelzijn in gedrang zonder ruimere slachttijden

Voor de slachterijen spelen twee aspecten mee: qua planning kunnen ze anders vastlopen, maar ook dierenwelzijn komt in het gedrang als slachtrijpe kuikens (zeker bij een langere warme periode) niet meer afgevoerd kunnen worden van bedrijven. Principieel vindt Oplaat het overigens een rare discussie: “Hoe doen landen als Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland dat dan, waar het regelmatig warmer is?” Hij constateert verder dat slachterijen in de praktijk zelf al veel extra maatregelen op warme dagen.

Schouten: eerst gesprekken NVWA en Nepluvi afwachten

GroenLinks diende dinsdag 20 februari in de Tweede Kamer een motie in. De partij wil dat de minister veetransport bij temperaturen boven de 35 graden wettelijk gaat verbieden als Nepluvi niet voor 1 mei instemt met het Nationale plan, waar andere sectoren al wel mee instemden.

Schouten zei met name moeite te hebben met de termijn van 1 mei. Ze wil eerst het resultaat van de gesprekken tussen de NVWA en Nepluvi afwachten, maar zegt de strekking van de motie wel te delen. Als de gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren, wil Schouten gaan kijken naar wettelijke regels.