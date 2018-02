Meer Oekraïense tafeleieren naar EU

Avangardco heeft als tweede Oekraïense pluimvee-integratie een erkenning gekregen voor export van tafeleieren.

Avangardco is de grootste eierproducent in Oekraïne. Het bedrijf kondigt aan vanaf 28 februari officieel toestemming te hebben voor export naar de EU vanuit een van zijn vestigingen. Avangardco is van plan in maart de eerste tafeleieren naar de EU te exporteren.

Kooihuisvesting in Oekraïne

In oktober vorig jaar kreeg eierproducent Ovostar Union als eerste toestemming om tafeleieren uit Oekraïne naar Europa uit te voeren. De Europese eierindustrie is kritisch over de invoer uit Oekraïne omdat deze producenten niet hoeven te voldoen aan dezelfde standaarden als Europese producten, waaronder het verbod op de traditionele kooihuisvesting.

Volgens afspraken uit het associatieverdrag met Oekraïne kunnen de eieren deels heffingsvrij worden ingevoerd. Vorig jaar maakte Oekraïne maar beperkt gebruik van die heffingsvrije quota voor de invoer van eieren. Van het totale quotum van 3.000 ton dat aan hele eieren mocht worden geïmporteerd, werd 20% benut (volledig in het laatste kwartaal, toen Ovostar toestemming had voor export naar de EU). Van het quotum dat zowel voor hele eieren als eiproducten geldt (1.800 ton) werd een derde benut.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar is al de helft van het toegewezen heffingsvrije quotum (750 ton) voor hele eieren ingevuld, en nagenoeg de helft van het quotum voor zowel hele eieren als eiproducten (525 ton).

Avangardco heeft een erkenning gekregen voor export van tafeleieren vanaf zijn Avis-complex. Daar kunnen tot 5,2 miljoen leghennen gehouden worden.