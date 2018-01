Minder import pluimveevlees uit Brazilië

Europa heeft afgelopen jaar fors minder pluimveevlees geïmporteerd uit Brazilië. Dat blijkt uit een overzicht van de totale import van de Europese Unie tot en met november.

In de periode van januari tot en met november 2017 lag de import door de EU van pluimveevlees uit Brazilië bijna 20% lager dan in de eerste 11 maanden van 2016. In totaal importeerde de EU 376.266 ton pluimveevlees uit Brazilië. De afgelopen 4 jaar was de import uit Brazilië zeer stabiel, op jaarbasis kwam net iets boven de 500.000 pluimveevlees richting Europa.

Extra strenge EU-controle na vleesfraudeschandaal

In voorjaar 2017 was er echter een groot vleesfraudeschandaal in Brazilië. Sindsdien controleert de Europese Unie al het inkomende vlees afkomstig uit Brazilië extra streng. In het Europese meldingssysteem RASFF staan van afgelopen jaar tientallen meldingen van verschillende lidstaten, over partijen vlees uit Brazilië die geweigerd zijn nadat hier salmonella op werd aangetoond.

Ruim 90% van het pluimveevlees dat de EU importeert komt uit drie landen: Brazilië (50,2% van het totaal in de periode januari-november), Thailand (32,7%) en Oekraïne (9,9%). In totaal importeerde de EU tot en met november 750.083 ton pluimveevlees, 10,5% minder dan in dezelfde periode van 2016.

Meer pluimveevlees uit Oekraïne

Waar de import uit Brazilië en in mindere mate ook Thailand afgelopen jaar afnam, neemt import uit Oekraïne rap toe. Tot en met november afgelopen jaar kwam hier 74.556 ton pluimveevlees vandaan, een plus van 65%.