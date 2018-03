Moderne spuitplaats vangt residu en middelenresten op

Een moderne spuit- en spoelplaats voor trekkers en landbouwmachines is vrijdag 16 maart in het Drentse Wapse in gebruik genomen. De spuitplaats van wordt ook wel versie 2.0 genoemd, omdat resten van chemicaliën via een zogenoemde ‘Phytobac’ worden gefilterd en afgebroken.

En daarmee is meteen het hoofddoel van deze € 185.000 tellende investering duidelijk: voorkomen dat resten van bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Boeren mogen normaliter machines en spuiten thuis niet schoonmaken, mits ze een speciale voorziening hebben. Het bijzondere is dat deze wasplaats niet alleen is bedoeld voor (zelfrijdende) spuitmachines, maar ook voor zaai- en pootmachines. Want daarin zitten immers ook vaak resten van zaaizaad-coatings of ontsmettingsmiddelen.

Tekst gaat verder onder de foto‘s Op vrijdag 16 maart werd een moderne spuitplaats voor landbouwmachines in gebruik genomen in het Drentse Wapse van werktuigenvereniging 'De Noeste Vlijt'. - Foto's: Frank Uijlenbroek Verrijdbare overkapping Om te voorkomen dat er regenwater door de zogenoemde ‘Phytobac’ gaat, is er een verrijdbare overkapping gemaakt. Deze overkapping staat op spoorrails en kan je zo wegduwen. Pal naast de moderne spuitplaats ligt een stadaard-versie waar je wel gewoon machine en trekkers mag reinigen die geen contact hebben gehad met chemicaliën. Om te voorkomen dat te veel water onnodige capaciteit wegneemt van de chemicaliën-reiniger, is een verrijdbaar afdak gemaakt. De nieuwe spuitplaats is in eerste instantie een initiatief van de lokale werktuigenvereniging ‘De Noeste Vlijt’ en bedoeld voor haar 115 leden. De werktuigenvereniging moest sowieso een nieuwe spuitplaats bouwen na een verhuizing. Vervolgens zijn onder meer het waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincie Drenthe en LTO-Noord betrokken bij de bouw. Veel mensen waren aanwezig. Het doel van de spuitplaats: voorkomen van resten van chemicaliën en ontsmettingsmiddelen in het (oppervlakte)water terecht komen. Waterschap draagt bij aan investering Het waterschap is blij met dit initiatief omdat uit diverse steekproeven blijkt dat er, met name bij het reinigen van machines, nog te vaak te hoge concentraties chemieresten in het water terecht komen. Te hoge concentraties zijn niet alleen schadelijk voor natuur en milieu, maar ook de waterzuiveringsinstallaties kunnen stilvallen omdat het moeilijk is om chemische resten uit het water te halen. Het waterschap zal een gedeelte van de investering van € 185.000 vergoeden vanuit het project ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’, omdat deze moderne spuitplaats past in het streven naar een schoner en minder vervuild (oppervlakte) water. Hoeveel het waterschap vergoedt, kan het nog niet zeggen.