Supermarkten betalen leveranciers steeds later

Supermarkten wachten steeds langer met het betalen van de rekeningen van hun leveranciers.

De betalingstermijnen zijn inmiddels 2 tot 4 keer zo lang als 7 jaar geleden. Met de vrijgespeelde miljoenen betalen supermarkten onder meer overnames en nieuwe formules. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) op basis van informatie in openbare jaarverslagen.

Lees ook: Verplichte betaaltermijn in EU

Volgens de berekening van het FD is de betalingstermijn van Jumbo het langst met 75 dagen, in 2011 was dat 32 dagen. Bij Coop is de betalingstermijn in 2017 bijna 57 dagen. Voor inkoopcombinatie Superunie komt het FD uit op een betalingstermijn van 46,5 dagen. Superunie is de inkoopcombinatie waar onder meer Coop, Plus en Detailresult (Dirk van den Broek en DekaMarkt) vrijwel al hun handelswaren kopen.

Alle hierboven genoemde partijen hanteren betaaltermijnen van meer dan 30 dagen. Sinds 2013 is de wettelijke betaaltermijn tussen handelspartijen vastgesteld op 30 dagen. Sinds afgelopen zomer geldt echter voor grote ondernemingen een uiterste termijn van 60 dagen, volgens het FD. Jumbo en Coop zijn beide de afgelopen jaren fors gegroeid, onder meer door overnames. Zij ontkennen tegenover het FD dat zij die financieren door de betalingstermijn op te rekken. Volgens verschillende leveranciers is echter bij Jumbo na elke overname de betalingstermijn opgerekt.

Geen cijfers van Albert Heijn, Aldi en Lidl

Het FD heeft geen cijfers berekend voor marktleider Albert Heijn en ook niet voor de Duitse discounters Aldi en Lidl. Albert Heijn is onderdeel van het beursgenoteerde Ahold en publiceert geen eigen jaarverslagen zodat een berekening niet te maken is. Leveranciers vertellen het FD wel dat ook Albert Heijn de betaaltermijnen fors heeft opgerekt. De Duitse discounters Aldi en Lidl zijn sowieso niet scheutig met het openbaar maken van resultaten.