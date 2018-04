Sla-alarm in de Verenigde Staten

Een besmetting van de E. colibacterie in Romainesla heeft in de Verenigde Staten geleid tot een nationale oproep om de slasoort niet meer te eten.

Wie nog Romaine in de koelkast heeft waarop niet duidelijk de oorsprong staat vermeld, moet de groente weggooien. De uitbraak voert terug tot akkers in Yuma, in zuidwestelijk Arizona.

Oorzaak besmetting onduidelijk

Wat de oorzaak van de besmetting is, kan het Amerikaanse Agentschap voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) niet zeggen. Wel werden er inmiddels meer dan 60 mensen ziek, verspreid over 16 staten. Zeker 40 slachtoffers zijn opgenomen in het ziekenhuis. Sommigen lijden aan nierbeschadiging.

De vollegrondsgroenteteelt in Yuma is in de wintermaanden de belangrijkste nationale leverancier van groente voor Amerikaanse supermarkten. De oogsttijd loopt van november tot april. Telers uit de regio zijn kapot van het plotselinge voedselschandaal.

‘We kunnen het ons niet veroorloven om het vertrouwen van consumenten te verliezen’

Vertrouwen consument

“Wij willen weten wat er is gebeurd”, zegt Steve Alameda, voorzitter van de Yuma Fresh Vegetable Association. “We kunnen het ons niet veroorloven om het vertrouwen van consumenten te verliezen. Dit doet heel veel pijn. We trekken het ons persoonlijk aan.”

Diarree, kramp en braken

De besmetting betreft een variant van E. coli die gif afscheidt in de ingewanden en zorgt voor diarree, kramp en braken. In eerste instantie riep de CDC op om gesneden sla te laten staan. Nadat consumenten in Alaska echter ook ziek werden van hele kroppen Romaine geldt er een ‘weggooiadvies’ voor alle Romaine uit Yuma.

Vermelding productieplek

Telers uit Californië vrezen echter dat kopers alle sla in de supermarkt zullen laten staan. Op verpakkingen staat lang niet in alle gevallen de productieplek van de groente. “Dit gaat effect hebben voor veel meer telers, ongeacht waar ze produceren of hoe veilig ze werken”, stelt John Krist, voorzitter van Farm Bureau in Ventura County, ten noorden van Los Angeles.