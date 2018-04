Bionext past promofilm ondanks uitspraak RCC niet aan

Bionext, de branchevereniging voor biologische landbouw, gaat het promofilmpje waarin het stelt dat biologische landbouw minder verborgen kosten kent dan gangbare landbouw, niet aanpassen.

Dit ondanks de uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC). Dat zegt Marleen Meijers, manager marketing en communicatie bij Bionext. “Veel kosten betaal je niet als consument, maar wel als burger. Dat is wat we in het filmpje vertellen. Het maatschappelijk debat over kosten van voedsel is in onze ogen te belangrijk om dat filmpje terug te trekken.” Ook zal Bionext geen beroep tegen de uitspraak aantekenen, zegt Meijers.

Bionext zonder aanpassing filmpje op Non-compliance-lijst

Past Bionext de inhoud van het filmpje ondanks de veroordeling door RCC niet aan, dan zal de branche-organisatie door Stichting Reclame Code (SRC) op de non-compliance-lijst worden geplaatst. SRC vindt het belangrijk dat beslissingen van de Reclame Code Commissie en de beslissingen van het College van Beroep worden nageleefd, legt een woordvoerder van SCR uit.

Als een adverteerder niet reageert of als de reclame-uiting niet wordt aangepast, dan wordt dossier onder Non-Compliant gepubliceerd op www.reclamecode.nl. Daarmee komt het onder meer onder de aandacht van de toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Niet aanpassen heeft geen consequentie

In principe volgen geen consequenties als een bedrijf of organisatie op deze lijst staat. Het is meer een naming-and-shaming-lijst. Op de lijst staan vooral vage webwinkels en webdiensten, waarmee gerenommeerde bedrijven niet graag mee geassocieerd willen worden. Ruim 96% van de adverteerders geeft gevolg aan de aanbeveling van de RCC door de betreffende reclame-uiting aan te passen of in te trekken.