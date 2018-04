10% landbouwgrond nodig voor zonne-energie

Om energiedoelstellingen te halen, moet 10% van de landbouwgrond ingezet worden voor zonnepanelen.

Dat zeggen projectontwikkelaars van zonneparken en deskundigen op het gebied van zonne-energie in een gezamenlijk persbericht.

De energiedoelstellingen van 2050 kunnen alleen met het realiseren van zonneweides behaald worden, beargumenteert Erik van der Heijden van adviesbureau GenerationEnergy. Hij wil voornamelijk insteken op laagproductieve landbouwgrond, in de buurt van bebouwing of infrastructuur.

220.000 hectare aan zonneweides

Met de beoogde 2.200 vierkante kilometer, oftewel 220.000 hectare aan zonneweides zou 750 petajoule, 208 miljoen MWh, aan energie kunnen worden opgewekt. Het doel van de overheid is in 2050 geen broeikasgassen uitstoten. Volgens de projectontwikkelaars speelt zonne-energie een grote rol in het behalen van dit doel.

Zonnepanelen worden deel van het landschap

Een andere projectontwikkelaar, Gerben Smit van Solarfields, zegt dagelijks door boeren benaderd te worden voor het realiseren van zonneweides op landbouwgrond. Volgens hem is het belangrijk om realistisch te zijn over de urgentie. Boeren en burgers moeten volgens hem wennen aan het feit dat zonnepanelen in de toekomst deel gaan uitmaken van het landschap.

Zonnepark in Dreieich-Buschlag, in de Duitse deelstaat Hessen. In Duitsland loopt nu een experiment waarbij zonnepanelen op hoogte worden gezet. - Foto: ANP

Bij het gebruik van landbouwgrond is goede afstemming met boeren, omgeving en gemeenten van belang, vinden de deskundigen. Ook wordt al gekeken naar mogelijkheden voor dubbelgebruik. In Duitsland loopt bijvoorbeeld een experiment waarbij zonnepanelen op hoogte worden gezet, zodat landbouwvoertuigen eronderdoor kunnen rijden. Ook wordt onderzocht of onder lichtdoorlatende panelen gewassen verbouwd kunnen worden.

Vergoeding per hectare

Zonnepanelenleverancier GroenLeven heeft een zogeheten zonne-akkerpoule geïntroduceerd. Daarbij vormen boeren uit in een bepaald gebied met voor zonne-energie kansrijke grond, een poule. Als daarop een zonne-akker wordt gerealiseerd krijgen ze een vergoeding per hectare. Deze samenwerking kan er volgens het bedrijf voor zorgen dat de zonneweide er ook daadwerkelijk komt en het niet alleen maar bij plannen blijft.