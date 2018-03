Onrust over luchtwassers in Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant en gemeenten in deze provincie zijn sinds februari een stuk terughoudender met het verlenen van vergunningen voor combiluchtwassers voor intensieve veebedrijven.

Aanleiding zijn signalen dat uit Wagenings onderzoek zou blijken dat deze luchtwassers een stuk minder geuroverlast en ammoniak afvangen dan de officiële emissiefactor die het Rijk heeft vastgesteld.

Het onderzoek van Wageningen UR is nog niet definitief afgerond, laten de universiteit en het ministerie van Infrastructuur en Milieu desgevraagd weten. De verwachting is dat het binnen enkele weken wordt afgerond en openbaar wordt gemaakt. Tot die tijd willen ze inhoudelijk niets zeggen over het rapport.

‘Spoedoverleg in Brabant’

Het Eindhovens Dagblad meldt dat de resultaten van het onderzoek zo alarmerend zouden zijn dat er op het provinciehuis een spoedoverleg komt met alle Brabantse wethouders als de onderzoeksresultaten naar buiten komen.

De provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten hebben de omgevingsdiensten verzocht om bij vergunningsaanvragen met combiluchtwassers dit bestuurlijk aan te kaarten zodat in gesprek met de ondernemer gezocht kan worden naar een alternatief.

Volgens de provincie maakt ongeveer een derde van de Brabantse varkenshouders gebruik van een combiluchtwasser, die op biologische of chemische wijze ammoniak en geur uit de stallucht filtert.

Snel duidelijkheid nodig

De provincie en de Brabantse gemeenten hebben de rijksoverheid gevraagd om over de uitkomsten zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Ook varkenshoudersorganisatie POV wil snel duidelijkheid. “De berichten zijn verontrusten en leiden tot onzekerheid bij varkenshouders en omwonenden”, aldus POV.