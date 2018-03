ForFarmers boekt fors meer winst in 2017

ForFarmers maakte met € 58,6 miljoen in 2017 bijna 10% meer winst dan het jaar ervoor.

De winst van ForFarmers is voor het jaar 2017 bijna 10% hoger dan het jaar ervoor. De winst kwam uit op € 58,6 miljoen. In 2016 was de winst nog € 53,3 miljoen. De omzet steeg met iets meer dan 5% naar € 2,22 miljard, tegenover een omzetdaling van 6% in 2016. Het bedrijfsresultaat steeg met iets meer dan 9% naar € 74 miljoen.

ForFarmers verkocht meer mengvoer

De financiële resultaten van het beursgenoteerde mengvoerbedrijf zijn te danken aan de verbeterde economische omstandigheden voor veehouders. Het bedrijf verkocht daardoor meer mengvoer, wat zorgde voor een toegenomen brutowinst. De brutowinst steeg met 3%, met een autonome groei van 4,2%.

6% meer afzet Total Feed in Nederland

Het volume Total Feed steeg met 3,2% naar 9,6 miljoen ton. Dit komt vooral door autonome groei en door de overname van Vleuten-Steijn. In Nederland steeg het volume Total Feed zelfs met 6%. In alle sectoren wist ForFarmers het volume Total Feed te laten stijgen, ondanks de fosfaatmaatregelen in de melkveehouderij en de Fipronil-affaire in de pluimveesector.

Veehouders kochten meer prestatievoeders

Het volume mengvoer steeg met bijna 6% naar 6,7 miljoen ton doordat veehouders meer prestatievoeders kochten. “Veehouders kozen in 2017 vaker voor prestatievoeders met meer toegevoegde waarde, om het rendement op het boerenerf te verbeteren. Dit werd mede gedreven doordat de economische omstandigheden voor veehouders beter waren dan in 2016”, aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers in een toelichting.

De resultaten in de clusters Nederland en Duitsland/België verbeterden, in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk. Daar daalden de resultaten vanwege problemen in de logistieke dienstverlening. Het bedrijfsresultaat daalde met maar liefst 63,8%.

25% hoger dividend

Vorig jaar keerde het mengvoerbedrijf, met het hoofdkantoor in Lochem, een dividend van € 0,24 per aandeel uit. Dit jaar stelt ForFarmers voor een 25% hoger dividend uit te keren van € 0,30 per aandeel bij een winst per aandeel van € 0,56: een plus van 12%.

ForFarmers blijft kijken naar overnamekandidaten

Het bedrijf stelt de vooruitzichten voor 2018 positief. Het verwacht in 2018 € 40 tot € 45 miljoen te investeren. Het bedrijf blijft uitkijken naar geschikte overnamekandidaten, zowel in de vier landen waar het al actief is als in nieuwe landen in Europa en aangrenzende regio’s.

De jaarcijfers stemden de beleggers op de beurs positief. De koers van ForFarmers steeg na bekendmaking van de resultaten.