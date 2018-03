Boeren in raad veelal tevreden over uitslag

Zoals het er nu uitziet, komen de meeste boeren die in de gemeenteraadsserie voorbij zijn gekomen weer in de raad.

Dat blijkt uit een rondgang langs de meeste boeren. Bert-Jan Huizing (VVD Loppersum) is tevreden met de uitslag. “We zijn in zetelaantal gelijk gebleven. In vergelijking met andere partijen zoals CDA, die zetels verloren hebben, hebben we het zeker goed gedaan”, aldus Huizing. Marcel van den Bosse (SGP-ChristenUnie Veere) is ook positief over de uitslag. Zijn partij heeft ook hetzelfde aantal zetels als vier jaar geleden. “We hebben zelfs in stemmen een klein beetje winst.” Hij vraagt zich af hoe de coalitie zich zal gaan vormen. “De PvdA is met ons de grootste partij, maar ik betwijfel of het de beste coalitiepartij is voor een boerenpartij als de onze.”

Geen zetels Van de Voort

De nieuwe partij van Irene van de Voort (Evenwicht Ede) heeft geen zetels behaald. Tot diepe teleurstelling van Van de Voort. “Ik vind de uitslag diep teleurstellend, ik had wel een zetel verwacht.” Op de vraag wat nu de verdere stappen zijn, zegt ze dat ze de partij verder wil uitbouwen en meer leden wil werven. Daarnaast kijkt ze naar de mogelijkheden om mee te doen met de provinciale verkiezingen in 2019.

D66 zetel verloren

De partij van Eric van der Spelt (D66 Steenbergen) heeft een zetel verloren, maar toch is hij tevreden. Zijn partij heeft meer stemmen gekregen dan vier jaar geleden. “Het is fijn te merken dat we nog steeds dezelfde steun hebben.” De partij van Henk de Weerd (VVD Midden-Drenthe) behaalde juist een zetel meer dan vorig jaar. De uitslag bevalt hem dan ook uitstekend en hij ziet zijn nieuwe raadsperiode positief tegemoet.

CDA De Fryske Marren grootste

De partij van Luciënne Boelsma (CDA De Fryske Marren) bleef, net als vier jaar geleden, de grootste partij in de gemeente met acht zetels. Harrie te Raa (D66 Steenwijkerland) stond niet op een verkiesbare plaats (plaats 6) en komt door het verlies van drie naar één zetel dan ook zeer waarschijnlijk niet in de raad.

CDA Dalfsen wil hertelling

In het Overijsselse Dalfsen kwam de partij van CDA-Kamerlid en voormalig gemeenteraadslid Maurits von Martels één stem te kort voor een zesde raadszetel. Het CDA vraagt, zo meldt de Stentor, hertelling aan.