LTO Noord waarschuwt boeren voor muizen

In sommige delen van Friesland zijn weer meer muizen gezien. LTO Noord roept boeren op alert te zijn en heeft ‘code oranje’ afgegeven.

In gebieden rond Heerenveen, Lemmer en Sneek is sprake van een verhoogde populatie veldmuizen. LTO Noord heeft ‘code oranje’ afgegeven en roept boeren op waakzaam te zijn.

Van een muizenplaag zoals in 2014/‘15 is nog geen sprake, zegt directeur Eddy Wymenga van onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga in de Leeuwarder Courant. “Een muizenpiek is normaal, en kan door ingrijpen van de natuur – kou, nattigheid en predatoren – ook zomaar weer verdwijnen.” Volgens Wymenga speelden de hogere temperaturen in november de muizenpopulatie in de kaart.

Nieuw waarschuwingssysteem muizen

De door LTO Noord afgegeven kleurcode maakt deel uit van een nieuw muizenwaarschuwingssysteem. Dit zogenoemde Early Warning System wordt ontwikkeld door Altenburg & Wymenga en zou over een paar maanden klaar moeten zijn. Wymenga was donderdag niet bereikbaar voor een toelichting.

Boeren die veel veldmuizen signaleren kunnen zich wenden tot het muizenmeldpunt van LTO.