‘Kalver- en varkenssector moeten de helft kleiner’

De vleeskalversector moet krimpen tot een omvang dat ze alleen Nederlandse kalveren mest. De varkenssector moet terug naar een grootte waarop ze de nevenproducten uit de voedingsmiddelenindustrie kan verwerken. Alleen dan zijn ze duurzaam te maken. Dat stelt Rik Grashoff.

De GroenLinks-parlementariër zei dit vrijdag 16 februari tijdens de discussiemiddag van de Vereniging van Kalverhouders in Barneveld. Met deze stelling ziet hij geen bestaansrecht voor ongeveer de helft van deze twee sectoren.

Minder krimp voor melkveehouderij

Ook voor de melkveehouderij wil Grashoff een krimp realiseren, maar hij geeft geen concreet ijkpunt voor haar omvang aan. Grashoff wil dat de melkveehouderij in ieder geval de jaarlijkse import van 2 miljoen ton sojaschroot staakt en op Europese schaal zelfvoorzienend wordt voor zijn eiwitbehoefte. Grashoff maakte duidelijk dat de melkveehouderij van hem niet hoeft te krimpen tot een omvang waarbij Nederland zelfvoorzienend is voor melk. Reden hiervoor is dat melkveehouders ook het landschap beheren.

‘Kijk naar de afzetkansen van een sector, niet naar het ecologisch sluitend maken ervan’

De opmerkingen van Grashoff waren voer voor stevige discussie. Wim Thus, voorzitter van de LTO-vakgroep kalverhouderij, hield Grashoff voor dat zijn opmerking betekent dat hoe meer de mensen verspillen, hoe meer vee gehouden kan worden. “Kom uit het hokjesdenken’, aldus Thus. “Kijk naar de afzetkansen van een sector, niet naar het ecologisch sluitend maken ervan. En bedenk wel dat niet gaat om deze omvang van sectoren in Nederland, maar in de Benelux plus Duitsland. Kijk samen naar oplossingen, anders krijgt iedereen een beetje gelijk en kom je nergens uit.”

‘Het draait om vinden van allianties en businessmodellen, ook over sectoren heen’

Directeur van de Animal Sciences Group van Wageningen UR Martin Scholten stelde dat het bij duurzaamheid eerst draait om efficiëntie in de onderneming, dan in de keten en tot slot pas in de sector. “Het draait om vinden van allianties en businessmodellen, ook over sectoren heen. Daarom moeten we efficiëntie ruimer definiëren. De discussie over omvang loopt daar doorheen. Het wordt dan samenwerking waar het moet, met concurrentie als noodzaak. Zoek dus partners, buren om je heen in de driehoek London, Parijs, Berlijn. Het is super als de een het dichtbij zoekt, de ander ver weg en ze samen de kringlopen optimaliseren.”