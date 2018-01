Tarieven flink omhoog bij Rendac

De afvoer van kadavers wordt flink duurder. Verwerkingsbedrijf Rendac heeft een voorstel hiervoor gestuurd naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Volgens het bedrijf stijgen de kosten gemiddeld per bedrijf met 9%. Het ophaaltarief per dier gaat omhoog met gemiddeld 30%.

Voor een koe gaat het tarief van € 21,66 naar € 28,26; voor een kalf van € 3,38 naar € 4,41. Per varken gaat het van € 2,64 naar € 3,44. Het tarief voor biggen wordt verhoogd van € 5,04 naar € 6,58 per container.

‘Stoptarief’ stijgt ook

Het ophaaltarief bestaat naast dat bedrag per dier uit het zogeheten stoptarief. Dat stijgt ook, zij het licht. Het tarief voor een reguliere stop gaat 26 cent omhoog van € 18,71 naar € 18,97. Een geplande stop (de zogenoemde vatenstop) gaat 6 cent omlaag, van € 13,79 naar € 13,73 per stop.

De tariefstijging is volgens Rendac nodig, ondanks de gedaalde kosten voor verwerking en transport van kadavers. De oorzaak is een lagere opbrengst van eindproducten als diermeel, dierlijk vet en huiden. Er ligt bovendien nog een flink tekort over de jaren 2015 en 2016, dat gefaseerd wordt goedgemaakt in de jaren tot 2019.

LNV: destructietarieven nog goedkeuren

De vaststelling van de destructietarieven gaat volgens vast protocol. Het voorstel is voorbesproken met een werkgroep van vertegenwoordigers van de sector. Het ministerie van LNV moet de tarieven goedkeuren. Als dat gebeurt, gaan ze met terugwerkende kracht tot 1 januari dit jaar in.