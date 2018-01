Relatief veel werkende ouderen in landbouw

De landbouw heeft relatief veel werkenden van 80 jaar of ouder. In 2017 werkten 160 personen van boven de 80 jaar in de sector.

De landbouw (inclusief bosbouw en visserij) komt hiermee op de zevende plaats van alle branches. Dit meldt het CBS.

In totaal hadden in 2017 iets meer dan 2.700 mensen boven de 80 jaar betaald werk. De handel staat met 540 personen bovenaan, gevolgd door de financiële dienstverlening.

Geen opvolger

In totaal werden er door 80-plussers 690 fulltime banen vervuld, waarvan 20 in de landbouw. Gezien de relatief geringe omvang van de landbouw, is het aantal werkzame ouderen relatief hoog. CBS geeft de moeilijkheid van het vinden een opvolger als mogelijke verklaring.

Bennie Vogt uit Haaksbergen (Ov.) is nu 84 en is nog dagelijks op het vleeskalverbedrijf aan de slag. - Foto: Jan Willem Schouten

Cijfers over het aantal zelfstandigen zijn beschikbaar voor de groep van 75 jaar en ouder. In het 2017 werkten naast 9.000 werknemers in dienst van boven de 75 jaar nog 16.000 personen in dezelfde leeftijdscategorie als zelfstandige, vooral als zzp’er. Bij elkaar betekent dit dat één op de 50 (25.000) 75-plussers betaald werk had. Er zijn meer mannelijke (3,6%) dan vrouwelijke (0,9%) werkenden boven de 75 jaar.

Het aantal werkende ouderen is de laatste jaren gestegen. In 2003 waren er nog 11.000 personen boven de 75 jaar aan het werk. In 2013 was dit gestegen naar 20.000 en in 2017 naar 25.000.