Gemiddelde grondprijs in 2017 net geen € 60.000

Landbouwgrond werd vorig jaar gemiddeld 3% duurder vergeleken met 2016.

Dit blijkt uit de nieuwste maandcijfers van het Kadaster. Vorig jaar lag de gemiddelde prijs voor landbouwgrond in Nederland op bijna € 59.500 per hectare. In 2016 was dat 3% lager, namelijk bijna € 58.000.

Bouwland goedkoper

In 2017 werd voor bouwland gemiddeld € 62.000 per hectare betaald. Dat is 4% minder dan in 2016. Toen lag het gemiddelde op ruim € 64.500 per hectare. Het prijsverloop van bouwland laat overigens een grillig verloop zien over een lange periode. Dit komt door het geringe aantal transacties. Een transactie met een forse uitschieter naar boven, beïnvloedt daardoor forst de gemiddelde prijs. Dit gebeurde onder andere in juli en augustus vorig jaar. In die maanden werden enkele transacties afgesloten van ruim een ton per hectare in de Flevopolder.

Waarde grasland plust 7%

Ondanks de onzekerheid rondom de fosfaatrechten, steeg de gemiddelde waarde van grasland in 2017. De gemiddelde prijs lag in 2016 op ruim € 53.000 per hectare. Vorig jaar steeg deze met 7% naar ruim € 57.000.