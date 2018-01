CAV Den Ham neemt ‘afzetdrempel’ van 100.000 ton

CAV Den Ham heeft in 2017 voor het eerst de drempel van 100.000 ton mengvoerafzet genomen.

De totale mengvoerafzet van de mengvoerproducent in Den Ham kwam vorig jaar uit op 104.000 ton. Dat betekent dat qua volume een autonome groei van 10% is gerealiseerd. Ook het aantal klanten is vorig jaar gestegen. Dat werd bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor leden, van de coöperatie in Den Ham.

Interne problemen en Ondernemingskamer

CAV Den Ham wist deze groei overigens in een uiterst roerig jaar te bereiken. De interne problemen culmineerden afgelopen jaar eind december in een zitting voor de Ondernemingskamer in Amsterdam. Ontevreden leden eisten daar het vertrek van het management, omdat ze het niet eens zijn met het beleid. Kort voor de zitting had directeur Gert Bargeman besloten per 1 februari aanstaande op te stappen. Naar verwachting doet de Ondernemingskamer medio februari een uitspraak.

Bedrijf op het gebied van rundvee op koers qua groeidoelstellingen

De gerealiseeerde groei van 94.000 ton in 2016 naar 104.000 ton in 2017 betekent volgens de mengvoer- en inkoopcoöperatie dat het bedrijf qua groeidoelstellingen op het gebied van rundvee volgens het het strategisch plan op schema loopt. Een goed resultaat, omdat deze agrarische markt de afgelopen jaren sterk onder druk stond. Daarentegen blijft de afzet van pluimveevoer wel wat achter bij de doelstellingen.

In 2017 hebben zich netto 11 nieuwe klanten in de rundveesector bij de mengvoer- en inkoopcoöperatie aangesloten.

Zes klanten vertrokken door interne strubbelingen

Toch blijkt de onrust binnen het bedrijf ook zijn tol te eisen: 6 klanten hebben om die reden afscheid genomen van CAV Den Ham. Behalve rundveehouder hebben zich ook netto 8 nieuwe varkenshouders zich als klant gemeld bij het voerbedrijf.

Financieel resultaat omzeker door onrust

De interne onrust eist waarschijnlijk wel zijn tol wat betreft het financiële resultaat. Ondanks de toegenomen afzet is er twijfel over de financiën. Oorzaak hiervan zijn de vele extra kosten die CAV Den Ham in 2017 heeft moeten maken, onder andere door juridische procedures. Pas in april bij het vaststellen van de jaarrekening zal blijken hoe de financiele resultaten over 2017 zullen zijn uitgevallen.