Fritesconsumptie bereikt mijlpaal

Wereldwijd voor het eerst meer aardappelen buitenshuis gegeten dan thuis.

De consumptie van aardappelproducten heeft een mijlpaal bereikt in de wereld. Voor het eerst worden meer producten buiten de deur gegeten dan thuis. Volgens directeur Blair Richardson van het Amerikaanse aardappelschap Potatoes USA biedt dit kansen voor de aardappelverwerkers. “Veel mensen eten buiten de deur en dat gaat voorlopig niet veranderen”, zei Richardson op een bijeenkomst van aardappeltelers in Stevens Point in de staat Wisconsin, waarvan Wisconsin State Farmer verslag van doet. “Mensen kijken liever naar kookprogramma’s op de televisie dan dat ze zelf in de keuken staan”, aldus Richardson.

Aandeel Europa op wereldmarkt steeg van 15% naar 44%

Aandeel VS op wereldmarkt daalt

Richardson constateert dat de consumptie van aardappel(producten) in de wereld stijgt. Maar het aandeel van de Verenigde Staten (VS) op de aardappelmarkt daalt, terwijl dat van de EU en Turkije stijgt. “Turkije is een stevige speler geworden op de markt voor diepvriesfrites en heeft aandeel gewonnen, ten koste van de Amerikaanse verwerkers. De VS had 15 tot 20 jaar geleden een aandeel van 50% op de wereldmarkt voor diepgevroren aardappelproducten. Nu is dat nog 24%. Het aandeel van Europa steeg van ruim 15% naar 44%. In België is de productie in 10 jaar vertienvoudigd”, aldus de directeur.

Artikel gaat verder onder de foto.

Blair Richardson is directeur van het Amerikaanse aardappelschap Potatoes USA. - Foto: Potatoes USA

Nieuwe producten

Ondanks het verlies aan marktaandeel verkopen de Amerikaanse verwerkers ieder jaar meer aardappelproducten op de exportmarkten, stelt Richardson. “Dat komt omdat de consumptie daar hard stijgt. Met vernieuwende aardappelproducten kunnen de Amerikaanse verwerkers marktaandeel terug winnen.”

Om dat voor elkaar te krijgen heeft Potatoes USA promotiecampagnes opgezet in Zuid-Korea, Midden-Amerika, Maleisië en Japan. Richardson constateert dat de verwerkers in de VS de laatste 20 jaar weinig hebben geïnvesteerd in hun fabrieken. “De laatste jaren is dat aan het veranderen.”