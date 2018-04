Europese Commissie rekent op iets lagere suikerproductie

De suikerproductie in de Europese Unie zal komend jaar licht lager uitvallen dan in het seizoen 2017-2018.

Deze verwachting publiceert de Europese Commissie in haar voorjaarsrapport 2018 voor EU-landbouwmarkten. De lage wereld- en EU-prijzen voor suiker remmen de areaalontwikkeling in de Europese bietenteelt vooralsnog nauwelijks, stelt de Commissie. Prijsherstel bij mais en gerst zou telers dit seizoen op andere gedachten kunnen brengen, maar dit zet niet veel zoden aan de dijk. Een belangrijk deel van de bietenteelt in de Europese Unie is vastgelegd in contracten van twee tot drie jaar en dat belemmert de overstap op andere gewassen, verklaart Brussel.

Inkrimping amper 1%

Mede door de beperkingen om het bietenareaal te verkleinen, blijft de inkrimping volgens de inschatting van de Europese Commissie steken op amper 1%. In combinatie met gemiddelde opbrengsten zou dit resulteren in een verlaging van de suikerproductie met 3% ten opzichte van afgelopen groeiseizoen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een EU-productie van 20,4 miljoen ton dit jaar.

Stimulans voor export

De EU-suikerproductie in het seizoen 2017-2018 wordt geraamd op 21 miljoen ton. Deze hoeveelheid is 23% groter dan in de voorgaande jaren waarin nog sprake was van de suikerquotering. De productietoename heeft een forse stimulans voor de export teweeggebracht. In de eerste vier maanden van het afzetseizoen heeft de EU al net zo veel suiker geëxporteerd als voorheen in een heel jaar. Groei is er vooral gerealiseerd in de afzet naar Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara en in Zuidoost-Azië (zoals Mauritanië en Sri Lanka). Daarnaast is nieuwe afzet gevonden in landen als Chili en Haïti.