Graan EU vrijwel ongeschonden door vorst

Het wintergraan in Europa heeft weinig last gehad van de koudegolf in februari en maart. Het koolzaad heeft meer schade opgelopen, meldt het EU-onderzoeksinstituut JRC in het laatste weerrapport Mars.

Het onderzoeksinstituut van de Europese Commissie constateert zeer lichte vorstschade in het wintergraan in West- en Midden-Europa. Alleen in het oosten van Duitsland en in het westen van Polen is meer graan uitgewinterd. Daar was het warmer dan normaal in december en januari, waardoor het graan begon te groeien. Toen de vorst kwam in februari lag er weinig sneeuw, terwijl de temperaturen daar onder de -10 graden uitkwam. Dat veroorzaakte schade in het graan, hoewel graan door een goede uitstoeling in het voorjaar wel achterstand kan inhalen. In het zuidoosten van Rusland is meer vorstschade, stelt het JRC. Daar zakte het kwik tot onder de -20 graden. In de rest van Rusland en Oekraïne was de sneeuwlaag dik genoeg om het graan te beschermen.

Uitwintering van koolzaad

Koolzaad is gevoeliger voor uitwintering dan graan. Er is vorstschade in het oosten van Duitsland en het westen van Polen. Ook is plaatselijk schade opgetreden in Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Bulgarije en Roemenië.

Doordat weinig vorstschade is opgetreden in de EU, verwacht het JRC dat de hectareopbrengsten bij tarwe gemiddeld 3,8% hoger uitkomen dan het gemiddelde van de laatste 5 jaar, op basis van een gemiddeld groeiseizoen in 2018. Bij wintergerst verwacht het JRC voor de hele EU een plus van 4,4%. Bij koolzaad zakt de gemiddelde hectareopbrengst in de EU 0,2% onder het vijfjarig gemiddelde, als het groeiseizoen gemiddeld verloopt.