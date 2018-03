FAO verwacht minder tarwe en meer mais

Wereldvoedselorganisatie FAO verlaagt de verwachting voor tarweopbrengst en verhoogt die van mais.

De wereldvoedselorganisatie FAO heeft de wereldwijde tarweproductie voor seizoen 2017-’18 iets verlaagd met 0,6 miljoen ton naar 757 miljoen ton. Dat blijkt uit de maart-publicatie van de Amis-prognose (Agricultural Market Information System). De lagere prognose komt voornamelijk door de aangepaste Braziliaanse tarweproductie. Ongunstig weer in Argentinië en de zuidelijker gelegen vlakten van de Verenigde Staten kunnen de handel robuuster maken, ook voor mais en sojabonen is dat het geval.

Maisproductie en maisvoorraad gestegen

Er wordt meer mais verwacht in de wereld. De productie wereldwijd is met 1,4 miljoen naar boven bijgesteld op 1.084,4 miljoen ton voor seizoen 2017-’18. Afrikaanse landen verwachten hogere opbrengsten dan waar eerder van werd uitgegaan. De voorraden zijn met bijna 5 miljoen ton verhoogd in maart en staan 10 miljoen ton hoger dan het recordniveau van begin dit seizoen.

Tarwe wordt geoogst in Kansa, Verenigde Staten. - Foto: ANP

Minder sojabonen

Net als tarwe is de verwachting dat minder sojabonen worden geteeld in seizoen 2017-’18. Hoewel Brazilië meer sojabonen produceert, haalt de lagere opbrengst in Argentinië en andere Zuid-Amerikaanse landen de wereldwijde sojaproductie omlaag. De FAO verwacht een sojaproductie van 345,2 miljoen ton.

Graanprijzen stijgen

Graanprijzen zijn de afgelopen weken gestegen. In Europa en Oekraïne staat de tarwe er goed bij. Maar Amerikaanse wintertarwe blijft verslechteren, dat komt met name door het winterse weer in Kansas, de belangrijkste tarweproducerende staat van de Verenigde Staten. De prijsstijgingen van mais- en sojabonen komen door warm en droog weer in Argentinië.