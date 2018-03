Achterstand pootgoedexport loopt op tot 10%

De achterstand in de pootaardappelexport is in februari opgelopen tot meer dan 10% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Dat valt op te maken uit de cijfers die de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) vrijdag bekend heeft gemaakt. De totale uitvoer van Nederlands pootgoed bedroeg aan het eind van vorige maand 497.425 ton. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de pootaardappelexport op eind februari onder de 500.000 ton blijft steken. Deze terugval is vooral veroorzaakt door een kleinere afzet binnen de Europese Unie dit jaar. De lage aardappelprijzen dit seizoen leiden tot minder vraag naar nieuw uitgangsmateriaal. Daarnaast is er ook minder pootgoed verkocht aan Azië. Afrika koopt wel iets meer pootaardappelen. 45.000 ton minder binnen EU afgezet Naar EU-landen is bijna 45.000 ton minder pootgoed geleverd tot en met februari. België en Spanje hebben elk al zo’n 10.000 ton minder Nederlandse pootaardappelen afgenomen. Vorig jaar steeg de afzet naar België aan het eind van het seizoen nog tot boven de 100.000 ton. Dat zal dit jaar niet gehaald worden. Spanje importeerde vorig jaar uiteindelijk bijna 52.000 ton en ook daar zal de eindstand nu veel lager uitvallen dan een jaar geleden. Binnen de Europese Unie zijn maar weinig afnemers die dit jaar een grotere hoeveelheid pootgoed zullen kopen. Dit heeft vooral te maken met de lage consumptie-aardappelprijzen dit jaar. Oostenrijk en Malta zijn hierop de uitzonderingen, deze landen kopen meer nieuw uitgangsmateriaal dan vorig jaar.