Power to the Pieper krijgt vervolg

De NAO verlengt zijn promotiecampagne voor aardappelen. De nieuwe aardappelcampagne loopt van 2018 tot en met 2020.

De eerste campagne liep van 2015 tot en met 2017. De campagnes zijn opgezet door de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) om de afzet van tafelaardappelen te stimuleren.

Er doen 35 aardappelbedrijven mee aan de nieuwe campagne, zegt NAO-directeur Dick Hylkema. “We hebben de financiering rond, maar moeten het nu doen zonder subsidie van de EU. De EU eist bij de subsidie dat de campagne bruikbaar is in meerdere lidstaten. Wij willen de nieuwe campagne meer laten aansluiten op de Nederlandse situatie. We zijn de plannen nu aan het concretiseren.”

Nieuw aardappelschap Albert Heijn

Hylkema is blij dat supermarktketen Albert Heijn het aardappelschap in alle 900 winkels heeft vernieuwd. Dinsdag presenteerde Albert Heijn het nieuwe aardappelschap in een filiaal in Rotterdam. Albert Heijn biedt de aardappelen niet meer aan in rolcontainers met een paar soorten aardappelen in grote verpakkingen. In het nieuwe schap staan 32 soorten aardappelen voor diverse doeleinden en in verschillende verpakkingen. Bordjes bij de aardappelen en informatie op de verpakking geven aan wat voor soort aardappelen erin zitten en waar de consument die voor kan gebruiken.

Kleiner en slimmer verpakt

Uit marktonderzoek van Albert Heijn blijkt dat de consumenten steeds minder grootverpakkingen met aardappelen kopen, maar meer behoefte hebben aan variatie en specialiteiten, zegt category manager Michelle Belt. Zij is bij Albert Heijn verantwoordelijk voor de presentatie van onder andere aardappelen in de winkels. “Het nieuwe aardappelschap speelt daar op in. Terwijl de kosten voor de consument niet omhoog gaan. We besparen met nieuwe verpakkingen, die minder plastic bevatten. Ook zijn de verpakkingen gemaakt van UV-werend plastic om te voorkomen dat de aardappelen groen verkleuren.”

Hylkema is blij met deze stap van Albert Heijn. “De promotiecampagne van de NAO en het vernieuwde aanbod van Albert Heijn versterken elkaar in het vergroten van de afzet van tafelaardappelen.”