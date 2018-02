FAO: gematigde bewegingen graanprijzen

De grote voorraden van granen in de wereld blijven in seizoen 2017-’18 de markt overheersen.

De voorraden worden ondersteund door bovengemiddelde en recordopbrengsten in veel landen. Dat meldt de wereldvoedselorganisatie FAO in de februari publicatie van de Amis-prognose (Agricultural Market Information System).

Export blijft stevig doorlopen

Een bijkomend gevolg van de ruime producties is dat de prijsvolatiliteit gematigd blijft. Hoewel de aanvoer van hoge kwaliteit tarwe krapper werd blijft export stevig doorlopen.

Productie wereldwijd gestegen

De wereldproductie van tarwe schat de FAO iets hoger in met 758 miljoen ton voor seizoen 2017-’18. Daarmee komt de tarweproductie meer in de buurt van de oogst een seizoen eerder (761 miljoen ton). Het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) en International Grains Council (IGC) gaan beiden uit van een tarweproductie rond 757 miljoen ton voor seizoen 2017-‘18.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Verbruik tarwe omlaag

Het tarweverbruik is naar beneden bijgesteld, voornamelijk door een lager verbruik in Rusland.

Voor mais is de productie in 2017-’18 verhoogd met 8 miljoen ton naar 1.083 miljoen ton in de februari-prognose. De oogsten in China, Europa en Mexico vallen naar verwachting hoger uit. Hierdoor neemt de eindvoorraad toe naar 248 miljoen ton volgens de FAO. De USDA en IGC gaan in hun januari prognose nog uit van een lagere mais eindvoorraad van respectievelijk 207 miljoen ton en 322 miljoen ton.

Sojabonen

De prijs van sojabonen werd de afgelopen periode ondersteund door warm en droog weer in Argentinië. Wereldwijd neemt de productie licht toe. De FAO verwacht een sojabonenproductie van 346 miljoen ton voor seizoen 2017-’18. De eindvoorraad in de wereld is ook gestegen, voornamelijk door hogere opbrengsten in Brazilië en de Verenigde Staten.