Aviko Potato verhoogt contractprijs vlokkenaardappelen

Aviko Potato verhoogt de contractprijs voor Rixona-geschikte hoge drogestofaardappelen, de zogenoemde vlokkenaardappelen, met € 2 per ton.

Dit is tegengesteld aan de contractprijzen voor fritesaardappelen. Die zakten bij alle vier grote fritesverwerkers met gemiddeld zo’n € 5 tot € 10 per ton aardappelen.

De basisprijs voor week 37 bedraagt voor 2018 € 71 per ton franco fabriek, bij een onderwatergewicht van 360 gram. Hier bovenop kan de teler nog toeslagen ontvangen voor een hoger drogestofgehalte. Dat kan oplopen tot € 27 per ton bij een onderwatergewicht hoger dan 530 gram.

Vanaf week 1 krijgt de teler ook een toeslag van € 2,50 per ton als het aandeel reducerende suikers onder de 0,18% blijft. Voor week 37 geldt een vroegleverpremie van maximaal € 17 per ton in week 33. Na week 43 ontvangt de teler een bewaarpremie, dat maximaal oploopt tot € 49 per ton in week 28. Vooral levering uit bewaring is zodoende interessant, vanwege de verhoudingsgewijs hoge bewaarvergoeding ten opzichte van zetmeelaardappelen voor Avebe.

Contractprijs vlokken komend oogstjaar omhoog

Vanwege zijn groei-ambitie in Noord-Nederland heeft Aviko Potato de contractprijzen voor vlokkenaardappelen iets verhoogd, licht Dick Zelhorst, directeur Aviko Potato toe. In november maakte de aardappelverwerker bekend zijn areaal aardappelen in Noordoost-Nederland met 15% te willen uitbreiden. “Willen we uitbreiden, dan moet het telen van aardappelen voor vlokken en granulaten financieel interessanter zijn dan de zetmeelaardappelteelt.”

Prijzen Avebe

Zetmeelproducent Avebe betaalt de laatste jaren steeds betere prijzen voor zetmeelaardappelen. Oogst 2016 betaalde de zetmeelproducent zijn leden gemiddeld € 81 per ton aardappelen. Aanvullend gelden aantrekkelijke toeslagen voor hogere zetmeelgehaltes en late levering. De animo onder Noordoostelijke aardappelboeren om zetmeelaardappelen te telen is daardoor toegenomen. Zo is de prijs van het Avebe-aandeel, wat ook dienst doet als leveringsrecht voor de zetmeelaardappelen, ten opzichte van vorig jaar met zo’n € 400 per aandeel gestegen.

Nieuwe contractvorm puree-aardappelen

De groei bij Aviko betreft vooral puree-aardappelen voor de productie van vlokken en granulaat. Dit zijn de lagere drogestofaardappelen met hoge hectareopbrengsten, die specifieke aardappelpuree-eigenschappen in het eindproduct geven, zoals Fontane, Donald en Amanda. Daarvoor heeft Aviko ook een nieuwe contractvorm uitgegeven, voor de zogenoemde eetpuree rassen. De contractprijs daarvan ligt een fractie hoger dan van de hoge drogestof-aardappelen. In week 37 ligt de basisprijs op € 77,50 per ton aardappelen franco fabriek, bij een onderwatergewicht van 360 gram. De aardappelen gaan naar Warffum en Venray.

Beter saldo dan zetmeelaardappelen

Aviko Potato richt zich op het Noordoosten, omdat het bedrijf daar goede ervaringen heeft met hoge drogestof-aardappelen. Vroeger teelden veel telers in het Zuidoosten puree-aardappelen voor Nestlé, maar veel van deze telers hebben zich inmiddels toegelegd op fritesaardappelen. Volgens Aviko Potato zijn puree-aardappelen financieel interessant, omdat ze door de hoge hectareopbrengsten een beter saldo geven dan de zetmeelteelt.