Varkensprijs Vion stijgt 7 cent

De varkensprijs van Vion stijgt van € 1,37 naar € 1,44 per kilo geslacht gewicht.

De plus van € 0,07 inclusief btw maakt dat de notering exclusief btw € 0,064 stijgt naar € 1,321. Dat houdt het vleesconcern in het kielzog van de DCA Beursprijs die € 0,07 hoger uitkomt op € 1,33 per kilo. In drie weken tijd zijn zowel de Beursprijs als de Vion-notering 12 cent gestegen. De ene inclusief en de ander ex btw.

Volgens Vion lukt het niet om de snelle prijsverhogingen aan de inkoopkant, in de verkopen direct op te kunnen halen. Daarvoor is meer tijd nodig. Maar de Europese vleesmarkt beweegt wel. De noteringen van verschillende vleesonderdelen stijgen. Vooral de schouders en de hammen maken daarbij flinke stappen omhoog.