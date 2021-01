Geen nieuwe AVP-haard in Duitsland

De Duitse varkenssector kan opgelucht adem halen. Het kadaver van een wild zwijn dat is gevonden aan de rand van Potsdam is alsnog negatief getest op Afrikaanse varkenspest (AVP).

Dat blijkt na onderzoek door het Duitse Friedrich Loeffler Instituut. In de eerste test van een laboratorium in de deelstaat Brandenburg was de uitslag wel positief. Crisisleider Anna Heyer-Stuffer van de deelstaat reageert blij en opgelucht nu de definitieve uitslag binnen is, en goed.

Varkenspest blijft in Duitsland beperkt tot drie brandhaarden

Het virus zit sinds 10 september in deelstaat Brandenburg. Tot dusver blijft het beperkt tot drie brandhaarden, allemaal tegen de grens met Polen. Mocht het kadaver in Potsdam wel besmet zijn geweest, dan zou er ineens een vierde brandhaard in deze deelstaat zijn, zo’n 150 kilometer verwijderd van de bestaande beperkingsgebieden. Het virus zou dan tevens verder landinwaarts zijn getrokken, voorbij de hoofdstad Berlijn.