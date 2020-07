Vion probeert vrije val varkensprijs te breken

Vleesconcern Vion stelt zijn varkensprijs verder naar beneden bij. De notering van het vleesconcern daalt 4 cent naar € 1,47 (€ 1,349 ex btw) per kilo geslacht gewicht.

Met de verlaging van 15 cent over afgelopen week is notering in twee weken tijd € 0,19 gebuiteld en komt daarmee op het niveau van maart 2019. Aan het begin van de opgaande lijn door de extra vraag uit China naar varkensvlees.

DCA Beursprijs 2.0

De daling van 4 cent inclusief btw is lager dan op basis van de te verwachten viel. Die notering zakt deze week 19 cent naar € 1,33 per kilo geslacht gewicht. Daarmee compenseert DCA de 14 cent die de slachterijen vorige week exclusief btw verlaagden, en spreekt een verwachte verlaging van 5 cent exclusief btw uit voor deze week.

Na de mokerslag van vorige week door het wegvallen van de China-erkenning, probeert Vion met een milde verlaging deze week de vrije val van de prijs te breken. Het vleesconcern hoopt met de inzet van camerabeelden Chinese afnemers te overtuigen dat Europese slachterijen er alles aan doen om vlees veilig te produceren. Bovendien wordt het vlees bevroren vervoerd, waardoor overdracht van het virus via vlees uit te sluiten is.

Hoop op snelle hervatting export

Wanneer de beelden gedeeld worden is niet bekend, maar de slachterij heeft nog altijd goede hoop op snelle hervatting van de export. Het toekomstbeeld is volgens Vion niet veranderd: vanuit China blijft er vraag naar vlees. En dat kun je volgens de vleesproducent nergens ter wereld met meer kwaliteitsgarantie kopen dan in Europa.