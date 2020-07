Nieuwe berenstal Klasse Ki bijna klaar voor gebruik

Klasse Ki neemt eind deze maand zijn nieuwe sperma-winstation in gebruik.

In het centrale stalgedeelte zijn 182 berenhokken, allemaal diepstrooisel. De beren komen in een 30 centimeter dik zaagselbed te liggen. Voorin de stal zit de zogeheten introductieruimte. Na tien dagen in de introductieruimte volgt een gezondheidsonderzoek. Als de uitslagen goed zijn, mag een beer naar de productieruimte. De introductieruimte is tevens bedoeld om beren te leren dekken.

De beren komen te liggen in een 30 centimeter dikke laag zaagsel. Twee á driemaal per jaar wordt de stal uitgemest. Het zaagsel is verhit om mogelijke ziektekiemen te doden en tweemaal ontstoft. Foto: Bert Jansen

Sperma gaat de hele wereld over

Het sperma dat in Son wordt gewonnen, gaat vrijwel heel de wereld over. De Deense fokkerijorganisatie DanBred heeft een meerderheidsbelang in Klasse Ki. Directeur Stefan Derks van Klasse Ki : “Overal in de wereld waar DanBred via sperma nieuwe genen wil brengen, komt Klasse Ki in beeld.”

De introductieruimte voor de beren van het sperma-winstation. Hier is plaats voor 36 beren. In deze ruimte wordt hun gezondheid nogmaals gecheckt en worden ze voorbereid op de productie. Bijvoorbeeld door te leren springen. Foto: Bert Jansen

DanBred-genen

In de nieuwe stal komen zowel fok- als eindberen te liggen. Het gros van de dieren heeft DanBred-genen. Van het totale productievolume blijft 80% in Nederland. Volgens Derks profiteren de Nederlandse varkenshouders van de aanwezigheid van DanBred, doordat Klasse Ki steeds de jongste generatie beren uit Denemarken ontvangt. De beren arriveren op een leeftijd van zes á zeven maanden en gaan zo snel mogelijk produceren. De Danbred-fokberen worden gemiddeld elk half jaar vervangen. De Duroc-eindberen elk jaar.