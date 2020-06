Hygiëne op varkensbedrijven nog niet perfect

In opdracht van de POV is externe bioveiligheid op bedrijven onderzocht. Het insleeprisico van dierziekten kan nog verder omlaag.

De hygiënevoorzieningen op varkensbedrijven zijn nog niet overal in orde. Op sommige bedrijven laat de wasplaats te wensen over en op andere bedrijven verdient de omkleedruimte verbetering. Bij een deel van de bedrijven ontbreekt het aan de urgentie om de bioveiligheid op een hoger niveau te brengen.

Bioveiligheid en AVP

Dit blijkt uit onderzoek van studenten van HAS Den Bosch, in opdracht van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het onderzoek richtte zich op de externe bioveiligheid van varkensbedrijven, in relatie tot het insleeprisico van Afrikaanse varkenspest.

Voldoende kennis

Het onderzoek is gedaan in aanloop naar de afronding van de Roadmap preventie introductie Afrikaanse varkenspest, die eind vorige maand is gepresenteerd. Dit plan bevat een aantal aanbevelingen voor de varkenshouderij om de kans op insleep van AVP verder te verkleinen. Een daarvan luidt het benaderen varkenshouderijen met een suboptimale bioveiligeheid.

Volgens de POV zijn varkenshouders goed op de hoogte van het insleep- en verspreidingsrisico van AVP. Maar ze handelen daar nog niet altijd naar, blijkt uit het onderzoek.