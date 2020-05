Schouten: het gaat beter in varkenshouderij

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier concludeerde eind vorig jaar op basis van Wagenings onderzoek dat er weinig is verbeterd met het welzijn van de varkens. Maar volgens landbouwminister Schouten slaat Wakker Dier de plank mis.

Zij leest in het onderzoek waar Wakker Dier zich op baseert wel degelijk positieve ontwikkelingen. Nieuwe wetgeving, maar ook ontwikkelingen op de markt en verbeterde stallen hebben een bijdrage geleverd aan de verbetering van het dierenwelzijn, zo leest de minister in het Wageningse onderzoek.

Kraamstallen voor meer bewegingsvrijheid

Dat daarmee nog niet alles koek en ei is in de varkenshouderij, erkent de minister ook. Zeugen die worden gefixeerd in kraamboxen tijdens de kraamperiode ondervinden bij voorbeeld nog hoog ongerief, aldus de minister . “Ik ben het met u eens dat het wenselijk is om op korte termijn te streven naar kraamstallen waarin de zeugen meer bewegingsvrijheid hebben”, aldus de minister in een brief aan Wakker Dier.