Nieuwe bacterie gelinkt aan longziekte bij varkens

Australisch onderzoek wijst uit dat een pas ontdekte bacterie verantwoordelijk kan zijn voor een longziekte onder varkens.

De nieuwe bacterie heet Glaesserella australis. Glaesserella is een relatief nieuw geslacht binnen de familie van bacteriën, dat pas vorig jaar geïntroduceerd is door Amerikaanse onderzoekers.

Longschade lijkt op App

Onderzoekers van de Australische universiteit van Queensland hebben daarop deze specifieke variant kunnen beschrijven. Het duurde even voordat de bacterie in beeld kwam, omdat de longschade die de bacterie veroorzaakt als twee druppels water lijkt op die van App. Lang werd dus aangenomen dat de App-bacterie de longschade had veroorzaakt, al bleef die conclusie wel knagen omdat wel tegen App werd geënt.

Twee varianten longziekte

Varkensorganisatie Australian Pork wilde er toch meer van weten en na onderzoek samen met de universiteit dook uiteindelijk de nieuwe longbacterie op. Volgens onderzoekster Conny Turni lijkt de bacterie op twee manieren toe te kunnen slaan: een milde variant die de longen van geslachte dieren aan de slachtlijn heeft aangetast zonder dat ze er op het oog veel last van leken te hebben gehad; en een zwaardere variant onder dieren van twaalf tot twintig weken oud, waarbij ook uitval optreedt.

Momenteel bekijken de onderzoekers in hoeverre de bacterie is verspreid over het Australische continent.