Fransen brengen opnieuw fokvarkens naar China

Het Franse fokkerijbedrijf Axiom heeft deze week 1.515 fokvarkens naar China gevlogen. De dieren zijn vervoerd in twee vliegtuigen, die vertrokken vanaf de luchthaven Vatry.

De Chinezen hebben de varkens met alle egards ontvangen. In de splinternieuwe quarantainestal lag vloerbedekking in de centrale gang. De wanden waren afgeplakt met folie. Eenmaal in hun hok gingen de dieren snel eten.

Enorme vraag

Axom heeft dit jaar tweemaal eerder een zending dieren met in totaal 3.600 fokvarkens naar China gevlogen. De verwachting is dat eind juli het volgende transport vertrekt, mits alle formaliteiten op tijd zijn geregeld, vertelt exportleider Sigrid Willems.

In China is door Afrikaanse varkenspest de helft van de varkensstapel weggevaagd. Zodoende is er een enorme vraag naar fokvarkens. Ondanks de coronamaatregelen slaagt Axiom erin vliegtuigen met fokvarkens in China te krijgen.