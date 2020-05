Duitse slachterijen zwijgen nu ook over zeugenprijs

Slachterij Tönnies, Europa’s grootste zeugenslachter en worstmaker, stopt tijdelijk met het openbaar maken van haar zeugenprijs.

Het is een represaillemaatregel op de beslissing van producentenkoepel VEZG vorige week om hun notering tijdelijk te staken. Zij deden dat uit protest tegen de grote prijsval die in korte tijd door slachterijen werd afgedwongen. De VEZG typeerde de prijsdaling als ‘overtrokken’ en het prijsniveau van € 0,95 per kilo ‘onmoralistisch’. De producentenorganisatie zegt niet mee te willen werken aan het vermenigvuldigen van weggeefprijzen.

Gebrek aan vraag uit verwerkende industrie

Op zijn website zegt Tönnies nu dat de slachterij zich, door de beslissing van de VEZG om deze maand niet meer te noteren, ook genoodzaakt ziet om geen prijs meer uit te brengen. Te leveren volumes worden volgens de slachter vanaf nu op afspraak vastgesteld en daarbij wordt dan tegelijk de prijs bepaald. Bij telefonische navraag wijst de slachter vooral op de lastige vleesmarkt en het gebrek aan vraag uit de verwerkende industrie die in de korte week van Hemelvaart volgende week voor extra prijsdruk zorgt.

Prijsvorming van slachtzeugen ondoorzichtiger

De prijsvorming van slachtzeugen wordt ondoorzichtiger door deze beslissing van de marktleider. Varkenshandelaren gaan ervan uit dat de zeugenprijs van Tonnies deze week uiteindelijk zal blijven staan op € 0,95 per kilo, omdat de varkensprijs ook een pas op de plaats maakt. Zekerheid is daar niet over, want ook zij horen pas in de loop van de week wat ze beuren voor de zeugen die nu op de planning staan.

Prijsbepaling van verschillende noteringen in Nederland naar achteren

Omdat Nederlandse noteringen doorgaans geënt zijn op de prijsbewegingen die de Duitse marktleider maakt, schuift daardoor ook de prijsbepaling van verschillende noteringen in ons land naar achteren. De noteringen van onder andere Tijs Haarle en Hellendoorn worden daarom later deze week vastgesteld. Vion zegt er in de prijsbepaling van zijn zeugennotering geen hinder van te hebben omdat het vleesconcern de Duitse prijsdaling van afgelopen week nog niet in de notering verwerkt heeft. Bij de prijsbepaling van volgende week laat Vion de door Tönnies uitbetaalde prijs van deze week meewegen.