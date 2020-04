Tönnies verstevigt greep op varkensmarkt

Ondanks een krimp van het aanbod krijgt marktleider Tönnies meer varkens aan de haak.

Marktleider Tönnies Fleisch laat de concurrentie verder achter zich en slacht meer varkens in 2019, terwijl de concurrentie inlevert. Dat blijkt uit de slachterijenranglijst van de Duitse belangenbehartiger ISN. Tönnies slacht meer dan 30% van het Duitse varkensaanbod. De nummers twee en drie, Westfleisch en Vion, hebben respectievelijk een marktaandeel van 14% en 13,8%. Gezamenlijk slachten ze dus minder varkens dan Tönnies.

Danish Crown en Vion moeten veer laten

Uitgezonderd Tönnies moeten de grote slachterijen een veer laten in Duitsland. Dat geldt vooral voor de ‘buitenlanders’, Danish Crown en Vion. Bij deze bedrijven zakt de aanvoer harder dan de krimp van de Duitse markt.

Strijd om de varkensboeren

In 2019 werden in Duitsland ruim 1,7 miljoen varkens minder geslacht. Dat komt overeen met een teruggang van een half miljoen varkensplaatsen. De ISN stelt vast dat een strijd is losgebarsten tussen slachterijen om de blijvende varkenshouders aan zich te binden.

Daarbij worden bonussen en toeslagen verdeeld. Ook marktleider Tönnies werkt met leverancierscontracten, terwijl dit bedrijf altijd prat ging op vrije inkoop van varkens, stelt de ISN.

Prijsrally

Door een krap aanbod in combinatie met een sterke buitenlandse vraag is de varkensprijs enorm gestegen in 2019. De prijs begon op € 1,36 per kilo geslacht gewicht en kwam eind van het jaar uit op € 2,03. De export naar Azië, in het bijzonder naar China, zorgde voor een sterke opleving van de varkensmarkt. De slachterijen met een exportlicentie profiteren van de Chinese vleeshonger, de slachterijen zonder licentie en worstfabrikanten zijn de klos. De worstfabrikanten kopen dure grondstof in, maar produceren voor de Duitse en Europese markt waar de prijzen lang niet zo sterk stegen als in China.