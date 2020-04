Milde reacties op stopzetten garantieprijs Vion

Vleesbedrijf Vion maakte vrijdag 3 april bekend dat het zijn prijsindexgarantie-systeem even parkeert als gevolg van de onzekere vleesmarkt door corona.

Leveranciers van Vion reageren overwegend begripvol op het eenzijdige besluit van het vleesbedrijf om het prijsindexgarantie-systeem (PIG) tijdelijk 'uit' te zetten. Vion schrijft aan zijn leveranciers dat het coronavirus de vleesmarkt volledig ontwricht. Nederland heeft een eigen dynamiek in de markt. In deze markt kan het PIG-systeem niet functioneren, schrijft Vion.

‘Samen regelen’

Varkenshouder Ad van Duijnhoven in Oss (N.Br.) kan wel begrip opbrengen voor het besluit van Vion. Van Duijnhoven: “Het valt niet te ontkennen dat we in een uitzonderlijke situatie zitten door corona. Ik weet niet of dit besluit uiteindelijk goed of slecht voor ons uitpakt en ook niet hoeveel geld er in het mandje zit. Een jaar heeft 52 weken. Als ik over een jaar een goede prijs beur, ben ik tevreden. Vion kan ook niet 3 cent boven de marktprijs betalen. We moeten het in de toekomst sowieso steeds meer samen regelen als sector.”

‘Juridisch klopt het wel’

Varkenshouder Martin Houben in Ysselsteyn (L.) vindt het jammer dat Vion tijdelijk stopt met het PIG-systeem. “Je hebt een afspraak gemaakt en daar komen ze gedeeltelijk op terug. Juridisch klopt het wel. En we zitten in een gekke wereld door corona. Desondanks hoop ik dat Vion de varkensprijs in de benen houdt en na deze crisis de garantieprijs snel hervat. Ik houd in ieder geval goed in gaten wat de prijs doet. Verder moet ik er maar op vertrouwen wat ze zeggen. Ik weet ook niet precies was zich afspeelt op de vleesmarkt.”

‘In de zuivel is de situatie veel beroerder’

“We beuren nog een redelijke varkensprijs”, relativeert Theo Hakvoort in Keijenborg (Gld.) “Het is overal kommer en kwel. We kunnen niet alles willen in deze tijd. We moeten met zijn allen deze crisis door en betalen. In de zuivel is de situatie veel beroerder. In de Verenigde Staten laten ze de melk zelfs weglopen.”

‘Vion moet open zijn over wat er aan de hand is’

“Ik ga het nog verder uitzoeken voor ik mijn mening geef”, vertelt Ronald Schieven in Almen (Gld.). Schieven: “Ik ga het contract nog eens goed doorlezen en wacht ook op een reactie van de POV hierover. Ik vind wel dat Vion open moet zijn over wat er aan de hand is. Van de brief word je niet wijzer. Ook zijn wij te laat geïnformeerd. Op vrijdag heb je de varkens voor komende week al opgegeven.”

‘De brief van Vion is oppervlakkig’

Varkenshouder Martin Thus in Wehl (Gld.) heeft zich nog niet verdiept in het Vion-besluit. “Ik kan het nog niet plaatsen. De brief van Vion is oppervlakkig. Het zal over een aantal weken wel duidelijk zijn waarom dit is besloten. Ik heb weinig keus op het moment.” Over het begin van dit jaar is Thus tevreden over Vion. “Ze vroegen ons meerdere malen om het leveren van de varkens een week of meer uit te stellen. We hebben steeds de zogeheten ‘meest gunstige prijs’ prijs gebeurd, zonder extra gewichtskorting.”